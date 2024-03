VEJA DADOS

Apesar do calor, consumo de energia diminuiu na Bahia

No Brasil, aumento foi de 5,7%

Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de março de 2024 às 20:25

Ar-condicionado é grande vilão no consumo de energia Crédito: Shutterstock

O consumo de energia no Brasil aumentou 5,7% em fevereiro, em comparação com o mesmo período de 2023. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), e foram divulgados nesta quarta-feira (27).

Segundo a CCEE, quase todos os estados conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN) tiveram aumento de consumo no mês. As exceções são a Bahia, que teve redução de 1% de consumo no comparativo, e o Distrito Federal, com redução de 2,8%.

Já os estados com maior crescimento de consumo foram: Amazonas (28,4%), Acre (16,9%) e Mato Grosso do Sul (14,4%).

De acordo com a CCEE, o crescimento no consumo está diretamente relacionado ao calor - as altas temperaturas no mês em todo o país aumentaram o uso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado.

Além disso, a melhor performance de alguns setores da economia também contribuiu com o aumento. No período, os setores de bebidas, comércio e madeira, papel e celulose registraram as maiores taxas de crescimento no consumo de eletricidade, por conta da alta na produção.