Após 11 dias, trecho da Estrada do Derba continua interditado

Os destroços da cratera aberta na Estrada do Derba. Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Após onze dias desde que uma cratera se abriu na BA-528, conhecida como Estrada do Derba, o trecho continua interditado. Um prazo para a liberação da via não foi informado pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra).



A previsão inicial era de que a via ficasse interditada até o dia 22 de agosto, mas o prazo foi adiado para esta semana. Nesta quarta-feira (30), no entanto, a Seinfra ainda executa serviços emergenciais na região, próxima ao acesso ao Hospital do Subúrbio e de Valéria.

Os trabalhadores ainda realizam a limpeza do canal para fazer a desobstrução do bueiro afetado pelas fortes chuvas. Após uma escavação de 13 metros, segundo a pasta, foi possível identificar o dispositivo de drenagem rompido. Agora, a equipe técnica avalia a recuperação ou a instalação de um novo dispositivo de drenagem no local.

Para os motoristas, a alternativa para passagem de veículos é pela Avenida Célia Leal Borges, que dá acesso ao Hospital do Subúrbio, e pela rua das Pedrinhas. A ação de interdição conta com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e da Transalvador.