Interdição da Estrada do Derba para veículos é prorrogada até a próxima semana

Cratera na Estrada do Derba. Crédito: Divulgação/Seinfra

A interdição da BA-528, conhecida como Estrada do Derba, foi prorrogada até a próxima semana. Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), os serviços emergenciais para recuperação de aterro permanecem em execução.



A previsão inicial era de que a via ficasse interditada até esta terça-feira (22). Segundo a Seinfra, o prazo foi ampliado por conta da necessidade de remoção de um poste nesta segunda-feira (21) e maior escavação do aterro para recuperação do bueiro (dispositivo de drenagem).

Na região, a alternativa para o tráfego será pela Avenida Célia Leal Borges, que dá acesso ao Hospital do Subúrbio, e pela rua das Pedrinhas. O trânsito será liberado após a conclusão dos serviços. A ação de interdição contará com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e da Transalvador.

Interdição

O trânsito foi interditado após uma cratera se abrir próximo ao acesso do Hospital do Subúrbio e da região de Valéria, na última sexta-feira (18). O rompimento do aterro aconteceu por conta do grande volume de água da chuva.