Após ameaça de greve, rodoviários de Salvador e empresas entram em acordo

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado da Bahia e as empresas de ônibus entraram em acordo na manhã desta terça-feira (28). Com a negociação, os trabalhadores suspenderam o estado de greve.

O acordo estabelecido propõe o reajuste de 4% no salário dos trabalhadores, assim como 4% de aumento no ticket, duas manicures para as trabalhadoras - com o serviço custeado pelas empresas - e a opção de compensação das horas extras - agora os trabalhadores podem escolher se preferem folga ou pagamento pelas horas trabalhadas a mais.