SALVADOR

Após cerca de sete horas, trabalhador é resgatado de soterramento em Pau da Lima

Valdison foi resgatado por volta das 19h e encaminhando para uma unidade de saúde

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 19:54

Valdison foi resgatado depois de sete horas de trabalho dos Bombeiros Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Após cerca de sete horas soterrado nos escombros de uma obra na Avenida Jayme Fygura, em Pau da Lima, na capital baiana, Valdison da Hora foi resgatado. O trabalhador, de 54 anos, estava desde o fim da manhã desta segunda-feira (1º) com o corpo parcialmente coberto, preso em uma vala. O pouco espaço dificultou o resgate.

Valdison foi resgatado por volta das 19h e encaminhando para uma unidade de saúde. De acordo com informações, o homem, morador do Curuzu, ficou preso da cintura para baixo, em uma valeta, resultante de um desabamento provocado pelos escombros da obra.

Um segundo operário chegou a ficar ferido, mas conseguiu escapar do soterramento. Os trabalhadores estavam instalando tubos subterrâneos para um condomínio que está sendo construído no local pela Construtora Gomes & Gomes, a serviço da MRV. A escavação estava sendo feita sem escoramento.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) de Salvador proibiu que a obra tenha continuidade até que o responsável regularize a situação junto ao órgão. "A Sedur realizou uma fiscalização no local e embargou o serviço de saneamento com corte da via em logradouro público, nesta segunda-feira (01). Além disso, o responsável foi notificado para remover os entulhos e manter a via limpa e desobstruída", disse a pasta.

A construtora MRV lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando acompanhamento na ocorrência. Leia a nota na íntegra:

Sobre o incidente ocorrido na manhã de hoje, dia 01, a empresa informa que contratou um fornecedor especializado em esgotamento sanitário para fazer a ligação entre o empreendimento e o ponto de coleta da concessionária. A construtora lamenta o ocorrido, se solidariza com os operários e reforça que está acompanhando de perto do desenrolar do resgate.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) deve dar início a apuração do caso com base nas primeiras informações divulgadas pela imprensa, para abrir um inquérito. A partir daí, a investigação vai ouvir o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e identificar formalmente a empresa responsável, além de fazer apuração no local para esclarecer as causas e responsabilidades do acidente.

Alteração do trânsito

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) alterou o trânsito na Avenida Aliomar Baleeiro (conhecida como Estrada Velha do Aeroporto), bloqueando a intersecção com a Avenida Jayme Fygura, no sentido Av. Gal Costa, temporariamente.

A via permanece liberada no sentido oposto. A opção de tráfego para quem está na região de São Marcos e Pau da Lima a fim de acessar a Avenida Gal Costa é seguir pela Rua do Mandu ou Estrada de São Marcos.

Segundo a Transalvador, apesar do resgate, a via, onde houve o soterramento, não será liberada hoje, em razão do buraco, que ainda não foi fechado.