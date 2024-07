SALVADOR

Trabalhador fica soterrado em obra na Avenida Gal Costa

Um segundo operário chegou a ficar ferido, mas escapou do soterramento

Um trabalhador ficou soterrado após escombros de uma obra na Avenida Gal Gosta deslizar sobre ele, no final da manhã desta segunda-feira (1). De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira da Bahia (Sintracom-BA), um segundo operário chegou a ficar ferido, mas escapou do soterramento.