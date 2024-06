ACIDENTE

Garimpeiro morre ao cair em mina de esmeralda em Pindobaçu

Ministério Público do Trabalho abriu inquérito para investigar o caso

Da Redação

Publicado em 28 de junho de 2024 às 19:14

Um trabalhador do garimpo morreu após cair em uma mina onde trabalhava no município de Pindobaçu, na região centro norte do estado, nesta quinta-feira (27).

Segundo informações do Ministério Público do Trabalho (MPT), Alan Alves Mamona, de 41 anos, teria sofrido ferimentos ao cair numa das minas de exploração de esmeraldas na Serra da Carnaíba.

A Polícia civil informou que o homem chegou a ser socorrido até uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Foi expedido laudo para necropsia do corpo pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). A morte foi registrada na Delegacia Territorial (DT) de Senhor do Bonfim).

Embora ainda não haja informações se ele era empregado de algum garimpeiro que atua no local, o MPT instaurou inquérito para apurar as circunstâncias que levaram ao acidente de trabalho.

O Ministério deverá contar com informações dos órgãos que atuam no caso, como o DPT, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Médico-Legal e principalmente a Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), órgão de fiscalização que em casos de acidentes fatais em ambientes de trabalho e realiza perícia para verificar o cumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho específicas para cada tipo de atividade.

Acidentes no garimpo

A 'Capital das Esmeraldas', como é conhecida a região, registrou há menos de três meses, outro acidente envolvendo um garimpeiro. O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira, do dia 4 de abril deste ano, mas a remoção do corpo só ocorreu na manhã seguinte.

A vítima foi identificada como Cleiton Oliveira de Souza, de 51 anos. Ele estava no subsolo quando houve um desabamento e foi soterrado. Outros trabalhadores também foram soterrados, mas conseguiram sair do local.