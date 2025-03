NEGÓCIOS

Após falência, fundador da Ricardo Eletro cobra ingresso caro em palestra sobre vendas; veja preço

Empresário vem a Salvador nesta quarta-feira (2)

O empresário mineiro Ricardo Nunes, 59 anos, fundador da Ricardo Eletro , que teve a falência decretada em 2022, vem a Salvador nesta quarta-feira (2) para uma palestra com dicas de como ser bem-sucedido nos negócios. Os interessados pagarão o ingresso na promoção: de R$ 997 por R$ 347. As vagas são limitadas.>

As inscrições estão abertas pelo site da III Convocação Nacional dos Empresários, evento liderado por Nunes. Será um encontro com duração de 4 horas, quando os inscritos conhecerão um plano prático "que permitiu ao Ricardo transformar uma única loja de 20 m² em uma rede que faturava mais de R$ 1 bilhão por mês", em uma referência à Ricardo Eletro. Antes de falir, eram 1.200 lojas e 28 mil funcionários em atuação.>

O evento com Nunes, que acontece no Wish Hotel da Bahia, na Avenida Sete, promete mostrar a metodologia do empresário e apresentar quais habilidades e estratégias são necessárias para transformar um negócio em uma operação eficiente e lucrativa.>