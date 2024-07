LOTÉRICA

Após mais de dois anos, aposta leva prêmio principal da +Milionária e fatura R$ 250 milhões

Uma aposta de Manaus (AM) acertou as seis dezenas e os dois trevos do concurso 166 da +Milionária, faturando o prêmio de quase R$ 250 milhões - o valor exato é de R$ 249.094.227,14. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (24), em São Paulo.

Foi a primeira vez em mais de dois anos que uma aposta faturou a primeira faixa de premiação do +Milionária, que é um dos concursos com menor probabilidade de se acertar.

Segundo cálculos da Caixa Econômica, que organiza a loteria no Brasil, cada aposta simples da +Milionária tem 1 chance em 238,3 milhões de acertar as seis dezenas e dois trevos, entre 50 dezenas e seis trevos. A Mega-Sena tem uma chance em 50 de se acertar com uma aposta simples. É cinco vezes mais difícil ganhar na +Milionária do que na Mega.