TRAGÉDIA

Após mortes em naufrágio, embarcações terão selo para operar no Madre Verão 2025

Ação visa evitar acidentes como o que aconteceu no ano passado, quando oito pessoas morreram

Maysa Polcri

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 12:20

Barco virou a caminho de Madre de Deus Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As embarcações que vão atuar no Madre Verão 2025, festa que acontece na cidade de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, estão sendo fiscalizadas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). O alvo da operação são os momentos de embarque e desembarque, além do limite de tripulantes e embarcações clandestinas. No ano passado, um naufrágio resultou na morte de oito pessoas. >

Entre as novidades deste ano está a afixação de um selo de inspeção exclusivo para o evento nas embarcações que atestem a realização da inspeção prévia. A medida foi colocada em prática para que a população saiba quais embarcações são seguras para o evento, que acontece na Ilha de Maria Guarda. >

A capitania vai aumentar a fiscalização no sábado (15) e domingo (16), quando vão se apresentar Léo Foguete, Pablo, Lu Costa e Nenho. Quatro equipes de fiscalização, sendo duas na ilha de Maria Guarda, uma no terminal Porto do Mirim, e uma na água, irão trabalhar. Já foram vistoriadas 22 embarcações, das quais, 17 receberam o adesivo. >

Palestras educativas foram realizadas para operadores e usuários, além de distribuição de materiais informativos e reforço na segurança nos terminais e embarcações. A ação é resultado de uma mediação realizada pelo Centro de Autocomposição e Construção de Consensos do MPBA (Compor). >

Tragédia

Em 21 de janeiro de 2024, oito pessoas morreram após uma embarcação virar em Madre de Deus. O acidente aconteceu por volta das 22h, quando o barco deixou a Ilha de Maria Guarda e seguia para o píer de Madre de Deus. >

Na Ilha acontecia a festa Madre Verão, promovida pela prefeitura. Testemunhas contaram que houve uma confusão entre os ocupantes da embarcação quando ela virou.>

O capitão dos Portos da Bahia, Wellington Lemos Gagno, confirmou em entrevista coletiva que houve uma briga no barco que naufragou. De acordo com ele, a briga começou antes mesmo do embarque e continuou dentro do barco. >