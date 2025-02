INTERIOR

Após proibição judicial, prefeito de Correntina garante saúde financeira para realizar Carnaval

Justiça proibiu o uso de orçamento público municipal para realizar folia no município; prefeitura se manifestou

Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 11:41

Cidade de Correntina vista de cima Crédito: Divulgação

O prefeito de Correntina, Mariano Correntina (União Brasil), garantiu no sábado (15) que o município tem plenas condições financeiras para realizar o Carnaval neste ano. A declaração foi feita após a festa ser suspensa por decisão da Justiça, que condicionou a realização da folia com o fim do decreto de calamidade administrativa e com a comprovação de pagamento dos débitos. >

Mariano argumentou que o Carnaval será superavitário, ou seja, os benefícios para a cidade serão maiores do que a despesa do município. A expectativa é que a festa atraia 10 mil turistas por dia e movimente mais de R$30 milhões durante os cinco dias de folia. O planejamento prevê um gasto entre R$6 milhões e R$8 milhões no Carnaval. >

O gestor ainda destacou que a decisão judicial que suspendeu a festa causa preocupação e a não realização da festa pode trazer grande prejuízo para os trabalhadores que dependem da festa. “Muitos empresários aguardam esse momento para elevarem seu rendimentos e garantirem a sobrevivência dos seus negócios. Sem contar na arrecadação do município, que cresce neste período. Há um clima de preocupação na população, pois é um momento em que a economia tem grande movimento e muita gente ganha dinheiro para levar para casa seu pão de cada dia”, reclamou o prefeito.>

Por outro lado, a promotora de Justiça Suelim Iasmine Braga, autora da ação, explicou que a ação judicial "se fundamenta na necessidade de priorizar investimentos essenciais para a população, já que o município decretou estado de emergência por meio do Decreto Municipal nº 12/2025, com validade de 45 dias, e a realização da festa pode comprometer serviços básicos, como saúde, segurança pública, iluminação e limpeza urbana, além de gerar altos custos com a contratação de bandas, locação de equipamentos de som, montagem de palcos, tendas, banheiros e geradores de energia".>

Já o prefeito garantiu o controle das contas públicas. “Nós temos 25 milhões de recursos livres nas contas, pagando todas as contas e todos os prestadores de serviços, folha de pagamento, saúde, limpeza pública do mês de janeiro. Ainda temos esse saldo”, disse o prefeito, ao assegurar que o município irá recorrer da decisão e apresentar todos os documentos necessários. >

“Se hoje nós tivermos as condições reais e claras para poder pagar a folha de dezembro, ainda assim teríamos um saldo, uma saúde financeira estável no nosso município. Então, por conta disso, eu quero aqui assegurar que nós vamos mostrar, com muita responsabilidade e transparência, que o Carnaval de Correntina será realizado”, acrescentou.>