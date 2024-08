SALVADOR

Após queda de árvore, trânsito é desviado na Barra

A queda de uma árvore interrompeu o trânsito no bairro da Barra, em Salvador, no final da tarde desta sexta-feira (9). De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a vegetação cedeu na Rua Dr. Frederio Shmith, via lateral do Shopping Barra.