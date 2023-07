Após repercussão, acarajé rosa disputa vendas com o tradicional

O designer gráfico Gabriel Silva foi conferir . Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Após toda a repercussão e polêmica, o acarajé cor-de-rosa rendeu uma boa disputa na loja Acarajé da Drica, no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo a dona do estabelecimento, apesar de não ter chegado a superar as vendas da versão tradicional da iguaria, o produto chegou perto: a cada 10 clientes que foram ao local nesta quarta-feira (19), quatro estavam em busca do produto lançado em campanha de marketing por causa do filme live-action 'Barbie', que estreia nesta quinta (20).

"Eu considero uma margem imensa pra um produto que é novidade", avaliou Adriana Ferreira dos Santos, mais conhecida como Drica do Acarajé. "A gente já tem um movimento bom, mas, com certeza, aumentou bastante", reconheceu a vendedora, que espera um movimento ainda maior nesta quinta-feira (20) por conta da estreia do filme. "Vai ter uma 'Barbie' personalizada aqui, pra atender os clientes e tirar fotos", antecipou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Acarajé da Barbie: entenda polêmica envolvendo revolta das baianas

Entre novos e antigos clientes, a verdade é que a invenção atraiu muitos curiosos. O designer gráfico Gabriel Silva, de 22 anos, ficou sabendo por causa da repercussão gerada nas redes sociais e na televisão. Foi então que descobriu que a loja de Drica fica perto de onde ele mora. "Eu amei a criatividade dela. Ela soube aproveitar a oportunidade não só para aumentar o engajamento das redes sociais como também as vendas", afirmou Gabriel, que, pra completar, gosta da Barbie e pretende ver o filme com amigos no fim de semana.

A artesã Idean Conceição, 52, que já conhecia os acarajés vendidos por Drica, garante que a adição do corante à massa não afetou o sabor da iguaria. "Acho o acarajé da Drica maravilhoso e achei superlegal essa inovação em homenagem à Barbie. Não alterou em nada o sabor do acarajé. Está gostoso como o normal", contou Idean, que diz também ser fã da cor rosa. "Minha fase de Barbie já passou há muito tempo", brincou.

O acarajé cor-de-rosa não tem valor adicional sobre ele, apesar de ser uma edição especial, e pode custar entre 8 e 15 reais, a depender dos acompanhamentos. Além disso, há o bolinho de estudante na 'versão Barbie', que sai a 7 reais. As compras podem ser realizadas na loja em Itapuã ou por delivery, disponível para toda a capital baiana. Nesse último caso, os pedidos devem ser feitos pelo telefone (71) 99270-5002.

Sucesso nas redes sociais