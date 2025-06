CASO POLÊMICO

Após repercussão, governo Jerônimo retira nomeação de ex-detento a diretor de presídio em Salvador

Sátiro Cerqueira Júnior esteve preso por acusação de tentar matar um vizinho em 2019

Pombo Correio

Publicado em 5 de junho de 2025 às 09:50

Satiro Souza Crédito: Reproducao

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou que a nomeação de Sátiro Cerqueira Júnior ao cargo de diretor do Presídio Salvador foi tornada sem efeito na edição desta quinta-feira (5) do Diário Oficial do Estado (DOE). A nomeação de Sátiro, que responde em liberdade por uma acusação de tentativa de homicídio e já esteve preso no próprio Presídio Salvador, foi criticada por servidores penitenciários e contestada por pelo menos um parlamentar baiano. >

Funcionário da Seap desde 2015, ele foi nomeado ao cargo, que tem salário de R$ 11 mil, no último dia 29. A Associação dos Agentes Socioeducadores e Monitores Penitenciários (AASPTE) emitiu uma nota de repúdio ontem, classificando a decisão do governador Jerônimo Rodrigues (PT) como "um desrespeito inaceitável" aos servidores da segurança pública.>

Sátiro foi preso em flagrante em 2019 após atirar em um vizinho durante uma discussão por causa do volume alto de música. O Ministério Público enquadrou o caso como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Ele cumpriu prisão preventiva no Presídio de Salvador até receber alvará de soltura e responde pelo crime em liberdade. >

A nomeação foi criticada pela associação, que afirmou que a medida "fere os princípios da moralidade e impessoalidade" e representa "uma afronta direta à categoria e à população baiana". O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) também entrou na Justiça afirmando que a nomeação poderia ser ilegal, já que o cargo exige "idoneidade moral", incluindo boa reputação e ausência de antecedentes criminais.>

"É inadmissível que o governador nomeie para um posto que requer reputação ilibada alguém acusado de um crime tão grave", afirmou Leandro de Jesus. O parlamentar vinculou a decisão ao cenário de insegurança no estado: "Não é à toa que a Bahia tem duas cidades entre as mais violentas do mundo. Ações como essa mostram o descaso com a segurança pública".>

O cargo exige auxílio na gestão organizacional e manutenção da ordem no presídio, destacou o parlamentar. A Lei de Execução Penal (7.210/1984) estabelece como requisito para a função a "idoneidade moral", incluindo boa reputação e ausência de antecedentes criminais. >