Após requalificação, Teatro Isba reabre com sessões lotadas

Após encerrar as atividades durante a pandemia e passar por uma obra de requalificação, o Teatro Isba, em Ondina, reabriu suas portas na última sexta-feira (1º) em grande estilo. O espetáculo “Tom na Fazenda”, protagonizado por Armando Babaioff, marca a inauguração do espaço cultural.



A peça lotou o teatro nas sessões da sexta e do sábado (2); a terceira e última exibição também está com ingressos esgotados e acontece neste domingo (3), às 19h. A apresentação é uma versão brasileira da obra do canadense de Michel Marc Bouchars, que vem sendo encenada há quase seis anos.

A reinauguração do teatro mantido pela Faculdade ISBA está sendo promovida pelo empreendedor Leandro Xavier Timóteo, através do Grupo Educacional Faveni, com articulação do diretor artístico Fred Soares e da pró-reitora do Centro Universitário Social da Bahia (Unisba), Priscila Lima.

Renovado, o Teatro Isba passará a ser mantido pela Faveni, instituição com mais de 15 anos de mercado, atuando no segmento de ensino na modalidade presencial e a distância, com mais de 300 polos espalhados pelo Brasil.

Confira programação de reabertura:

Dias 1º, 2 e 3 de setembro

Espetáculo “Tom na Fazenda”, protagonizado por Armando Babaioff.

Dias 23 e 24 de setembro

Espetáculo “Eu Te Amo”, de Arnaldo Jabor, com Sergio Marone e Juliana Martins.

Até o final do ano, espetáculos como “Mãe Fora da Caixa “, com Miá Melo; “Quando Eu Crescer Quero Amar Desse Jeito”, com Vera Fischer; “Batenu Tenu”, com João Pimenta; “Allan Kardec - Um Olhar Para a Eternidade”; e “Carlota”, da Companhia Focus de Dança, estão programados para o espaço.

A trama de “Tom na Fazenda”

O espetáculo que marca a reabertura do teatro retrata a história de Tom, um homem gay e publicitário que após a morte do seu companheiro decide ir à fazenda da família de seu falecido cônjuge onde acontecerá o funeral. Chegando na fazenda, Tom descobre que a sogra não sabia de sua existência, nem que o filho era gay e muito menos que ele mantinha um relacionamento homoafetivo.