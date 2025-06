VEJA ORDEM

Simone Mendes, Calcinha Preta e Kevi Jonny: veja atrações dos seis dias de São João em Amargosa

Shows acontecem entre os dias 19 e 24 de junho

A cidade é um dos destinos mais procurados e concorridos para todo bom amante do São João baiano. Neste ano, o festejo em celebração ao santo terá direito a seis dias de festa no município de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, com artistas locais e nacionais. Os shows acontecem entre os dias 19 e 24 de junho, a partir das 20h, na Praça do Bosque, no centro da cidade. >