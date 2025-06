FORRÓ NO INTERIOR

A partir de R$ 691: veja as opções de excursões para o São João

Entre os destinos, estão Chapada Diamantina, Ibicuí e Itacaré

É inegável que a tradição do São João na Bahia ainda pulsa mais forte no interior. No entanto, com a alta demanda, a hospedagem nessas cidades se torna um desafio: muitas casas são alugadas por temporada e a oferta de hotéis é limitada. Diante disso, excursões que saem de Salvador têm buscado novos destinos. >