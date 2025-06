BAHIA

Confira os destinos mais procurados para bate-volta no São João

Cruz das Almas lidera lista

Larissa Almeida

Publicado em 6 de junho de 2025 às 05:30

São João de Cruz das Almas Crédito: Fred Pontes/Agência Ativa

Uma das principais alternativas para quem quer aproveitar o São João do interior sem se preocupar com estadia, os passeios bate-volta oferecidos pelas agências de turismo de Salvador, tradicionalmente, contemplam as cidades com maior tradição junina. Atualmente, quatro destinos se destacam entre as opções de viagem, mas é Cruz das Almas que atrai o maior número de clientes interessados. >

Segundo Felipe Azevedo, proprietário da agência Azevedo Turismo, só no ano passado a empresa levou 500 pessoas para a cidade localizada no Recôncavo Baiano. Neste ano, a expectativa é de que 700 entusiastas de forró contratem o passeio para o destino que, segundo ele, tem uma das melhores festas de São João que já viu. >

“Acredito que a procura seja maior [por Cruz das Almas] porque a cidade tem umas das melhores grades de atrações da Bahia, e referência em organização de evento e não é tão distante. Por isso, Cruz tem sido referência”, afirma. >

A técnica de enfermagem Vivian Bittencourt, 31 anos, vai viajar pela primeira vez para a cidade que ficou conhecida pela guerra de espadas. Ela conta que foi atraída justamente pelos artistas que vão tocar na festa e, por conta disso, decidiu embarcar na experiência de um bate-volta. >

“Vi que algumas agências de viagem estavam oferecendo o bate-volta e achei maravilhoso, pois iremos viajar com pessoas com o mesmo objetivo de se divertir e, assim, criar novas amizades. Há também a facilidade de ir e voltar com a mesma empresa e não se preocupar tanto com o roteiro, já que eles pegam no lugar específico e nos deixa no nosso destino”, relata Vivian. >

A técnica de enfermagem Vivian Bittencourt vai para o São João de Cruz das Almas pela primeira vez neste ano Crédito: Acervo pessoal

Além de Cruz das Almas, outra cidade que se destaca como destino procurado para bate-volta é Santo Antônio de Jesus. A maioria das agências de turismo ofertam vagas a partir de R$ 119. Na cidade, entre as atrações que vão se apresentar no São João estão Jorge e Mateus, Simone Mendes, Xand Avião, Daniel, Flávio José, Henry Freitas e Ana Castela >

De acordo com Francisco Penet, proprietário da Axé Bahia Agência de Turismo, as vendas para os passeios ainda estão devagar em comparação com os anos anteriores devido ao feriadão de Corpus Christi, que será emendado com o São João. Ele, no entanto, acredita que deve esgotar as vagas nos ônibus. >

“Desde que começamos, os passeios bate-volta são um sucesso. [...] Nesse ano, uma coisa diferente aconteceu: Cruz das Almas divulgou a grade de atrações um mês antes e Santo Antônio de Jesus só por agora. A maior parte dos artistas tocam nas duas festas, então tem tudo para que as pessoas não foquem só em uma”, diz. >