Guarda civil foi morto após briga por valor cobrado por garotas de programa, conclui polícia

Três suspeitos de matar Sebastião Osvaldo foram presos; profissional foi morto em outubro do ano passado

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de junho de 2025 às 18:25

Sebastião Osvaldo Reis de Paula foi morto em outubro de 2024 Crédito: Reprodução

Duas mulheres e um um homem foram presos em Porto Seguro, na região sul da Bahia, suspeitos de matarem um guarda civil municipal. O crime foi cometido em outubro de 2024 e os suspeitos foram localizados nesta sexta-feira (6) e sábado (7). As investigações indicam que ele foi morto após uma briga por conta do valor cobrado pelo programa pelas mulheres.



Os três possuíam mandados de prisão preventiva em aberto. As mulheres, que são garotas de programa, foram localizadas na sexta-feira e o homem, que também trabalhava na Guarda Municipal, na manhã deste sábado, todos no bairro Cambolo.

Eles são investigados pelo homicídio de Sebastião Osvaldo Reis de Paula, de 55 anos. De acordo com as investigações realizadas pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro), a vítima, que era guarda civil municipal aposentado, estava na companhia do trio suspeito em sua residência.

Ele foi encontrado com sinais de violência e perfurações provocadas por arma branca. As informações coletadas pela delegacia indicam que a vítima foi esfaqueada após desentendimentos relacionados ao valor do programa cobrado pelas mulheres.