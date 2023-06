Após seis meses, prefeito diz que aguarda encontro com governador

O prefeito Bruno Reis revelou que, após seis meses de governo, ainda aguarda para se reunir com o governador Jerônimo Rodrigues. Segundo ele, a reunião já foi solicitada, mas o pedido ainda não foi atendido.



Reis garante, no entanto, que isso não afeta a sua gestão. Ele diz também que mantém uma relação cordial com o governador quando o encontra em eventos. "É uma relação amistosa, cordial. Sempre que a gente se encontra, conversamos. O fato de ainda não ter ocorrido esse encontro não influencia em nada. O prefeito segue trabalhando muito, fazendo além das suas atribuições", diz.