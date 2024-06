PRESO EM BARRA DO CHOÇA

Após ser solto, Rei da Seresta retoma agenda de São João

Cantor se apresentou em Brejões na madrugada deste domingo (23)

Da Redação

Publicado em 23 de junho de 2024 às 13:20

Silfarley fez show em Brejões na madrugada de domingo (23) Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Silfarley Neres, 32 anos, conhecido como "Rei da Seresta", voltou a fazer shows no São João da Bahia após sair da prisão. Ele se apresentou em Brejões, no Centro-Sul do estado, na madrugada deste domingo (23). O cantor havia sido preso na madrugada de sábado (22), depois do show em Barra do Choça.

“Galera de Brejões, preparem-se que hoje tem a seresta mais gostosa do Brasil para vocês”, disse Silfarley em vídeo publicado nas redes sociais. Uma hora depois, ele publicou um vídeo onde é recebido por fãs no município. A prefeitura de Brejões também compartilhou trechos do show publicados por fãs no Instagram.

A programação junina do “Rei da Seresta”, divulgada pelo cantor para os mais de 600 mil seguidores no dia 14 de junho, segue até o dia 07 de julho, com shows em Minas Gerais e Espírito Santo. Neste domingo, ele se apresenta na cidade de Nova Itarana, no sudoeste da Bahia.

A reportagem tentou entrar em contato com representantes de Silfarley para ouvir a versão do artista, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.

Relembre

Na madrugada do dia 22, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva em nome de Silfarley, que estava em Barra do Choça para uma apresentação e havia acabado de se apresentar.

Silfarley foi condenado em 2022 por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa, após ser conduzido por policiais militares à Delegacia Territorial de Camacan. Ele foi preso por suspeita de participação em um empréstimo feito de forma fraudulenta junto a uma instituição financeira, informou neste sábado a Polícia Civil.

Uma decisão judicial da Vara Criminal de Camacan determinou a prisão do cantor, no último dia 19. Silfarley foi condenado a quatro anos e seis meses, em regime semiaberto, e foi solto um dia depois.