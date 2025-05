COVARDIA

Após ser trocado, adolescente do tráfico espanca ex-namorada com pedaço de pau

A agressão aconteceu em Livramento de Nossa Senhora

O espancamento aconteceu nesta quinta-feira (15), no bairro Benito Gama, periferia da cidade. No vídeo, o rapaz aparece com um pedaço de pau batendo no rosto, braços e costas da vítima, uma jovem de 18 anos. Depois que o episódio se tornou público, a polícia apreendeu o autor. >