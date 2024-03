INSEGURANÇA

Após tiroteios, ônibus deixam de circular em Fazenda Coutos e no Parque das Bromélias

Desde o início da manhã deste sábado (16), moradores do bairro de Fazenda Coutos e do Parque das Bromélias estão sem ônibus circulando. De acordo com o diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, os coletivos deixaram de circular nas primeiras horas da manhã devido aos relatos de insegurança nas áreas.