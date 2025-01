FEIRA DE SANTANA

Após tombar, caminhão de cerveja é saqueado por populares, que deixaram rombo de R$ 78 mil

O veículo tombou na rua Subaé após se envolver em um acidente de trânsito

Moradores e pedestres que transitavam pelo bairro do Tomba, em Feira de Santana, foram surpreendidos com o tombamento de um caminhão na noite desta quarta-feira (8). O veículo conduzia uma carga de cervejas, que foi saqueada pelos populares. De acordo com a Polícia civil, o prejuízo está avaliado em cerca de R$ 78 mil.