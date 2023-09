Após vídeo viral, policial baiana é denunciada por violar condutas da PM

Uma publicação da policial militar Alba Mattos mostrando detalhes do fardamento da PM gerou incômodo entre colegas de corporação. A policial, que tem mais de 35 mil seguidores, foi acusada de violar conduta da corporação. Ela é lotada em Itabuna, no sul da Bahia.



Na terça, Alba usou o Instagram para dizer que foi surpreendida ao ser informada que sua postagem feria as condutas estabelecidas pela Polícia Militar e que "ainda não sabe ao certo o que aconteceu". Ela diz que acionou a assessoria jurídica para acompanhá-la.