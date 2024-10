CÂMARA MUNICIPAL

Aprovado projeto que limita reajuste do IPTU em Salvador e renova programas de incentivos tributários

Com isso, os soteropolitanos não terão aumento real do imposto pelo décimo primeiro ano consecutivo

O principal destaque da matéria é a limitação do reajuste do IPTU 2025 à variação anual do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Com isso, os soteropolitanos não terão aumento real do imposto pelo décimo primeiro ano consecutivo.