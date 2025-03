POLÊMICA

Aprovados em concurso da Embasa protestam contra decisão do TJ-BA; entenda

Grupo é formado por mais de 60 pessoas

A decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) de suspender as liminares que determinavam a nomeação de candidados aprovados em cadastro reserva da Embasa está causando polêmica. No centro das discussões está um concurso público realizado em 2022, que ofereceu salários de até R$ 10,5 mil. A Justiça entendeu que as nomeações provocarão impacto financeiro na empresa, mas os aprovados no exame discordam. >