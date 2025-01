PRIMEIRA SEXTA DO ANO

Arcebispo de Salvador celebra missa no Bonfim e manda recado para 2025

Mais de 50 mil devotos devem passar pela Colina Sagrada durante esta sexta-feira (3)

Maysa Polcri

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 12:41

Missa foi celebrada pelo arcebispo de Salvador durante a primeira sexta-feira do ano Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Independentemente da religião, há quem diga que o ano só começa depois de agradecer e pedir bênçãos na Basílica do Senhor do Bonfim. Milhares de devotos lotaram a Colina Sagrada desde as primeiras horas desta sexta-feira (3), como manda a tradição soteropolitana. A emoção tomou conta do público quando o cardeal Dom Sergio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, celebrou o culto das 9 horas e proferiu uma mensagem para o novo ano. A programação do dia incluiu 13 missas campais.



A cada 25 anos, a Igreja Católica celebra o Jubileu Ordinário, que comemora a presença de Jesus Cristo no mundo. O tema escolhido pelo papa Francisco para a celebração de 2025 foi “Peregrinos da Esperança”. Durante a manhã, Dom Sergio da Rocha lembrou que o Santuário do Senhor do Bonfim recebe devotos que peregrinam com fé.

“Nós iniciamos o ano buscando a proteção do Senhor Bom Jesus do Bonfim porque não podemos caminhar sem fé e esperança. Estamos dando início ao ano santo da esperança, e o Santuário do Bonfim é uma das igrejas de peregrinação”, falou o arcebispo.

Toldos foram montados na praça em frente à Basílica do Bonfim, onde os fiéis puderam sentar em cadeiras e acompanhar as missas. As portas do templo ficaram abertas para receber a multidão de baianos e turistas que faziam orações. Muitos deles aproveitam a ocasião para depositar pedidos em caixas espalhadas pela Colina e amarrar as tradicionais fitas coloridas no gradil.

Imagem do Senhor do Bonfim atravessa os devotos durante as missas campais Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Vemos muitas pessoas peregrinando nesta primeira sexta-feira do ano. É um sinal de como deve ser a nossa vida em 2025. Peregrinar significa caminhar passo a passo para a fé em Jesus e com amor fraterno às pessoas que caminham conosco”, completou Dom Sergio da Rocha.

Ao final de cada missa, a imagem do Senhor do Bonfim é carregada entre os devotos, que aproveitam para chegar mais perto do objeto sagrado. Até quem não conhecia a tradição se comoveu com a cena. Caso da mineira Maria Madalena, 70. A turista está em Salvador a passeio pela terceira vez, mas não imaginava que encontraria a Colina Sagrada lotada nesta sexta.