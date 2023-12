Arena Aquática Salvador abre inscrições para mais de 1.100 vagas para aulas de hidroginástica e natação

A Arena Aquática Salvador, equipamento esportivo municipal administrado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), abriu inscrições para as aulas de hidroginástica e natação, nesta segunda-feira (4). Os cadastros podem ser realizados até a próxima quarta (6) por meio do site . Após o período de inscrições, na próxima quinta-feira (7), haverá o sorteio eletrônico que indicará os mais de 1.100 contemplados. Estes receberão um e-mail, pontuando a data em que devem comparecer e os documentos necessários para efetivar a matrícula.

As aulas acontecem de 6h às 18h, com duração média de 40 minutos, dois dias por semana, de segunda a sábado, com periodicidade de seis meses a um ano.

Para se inscrever, é necessário atender a alguns requisitos. Para hidroginástica, por exemplo, é necessário ter, no mínimo, 18 anos. Já para as aulas de natação, a partir dos seis anos, as crianças já podem participar. Todas as informações podem também ser conferidas no site.