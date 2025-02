MARINA

Arraias encontradas mortas no Bonfim teriam sido descartadas por comerciantes

Animais estavam tratados, sem cabeça e nem rabo

As centenas de arraias encontradas mortas na manhã desta quarta-feira (4) na Marina do Bonfim, na Cidade Baixa, em Salvador, podem ter sido descartadas por comerciantes. Isso porque, de acordo com informações iniciais, os animais estavam sem rabo e cabeça, o que mostra que foram tratados para comércio. >