SALVADOR

Árvore cai e interdita acesso à ladeira no Vale do Canela

A queda de uma árvore causa transtorno na região do Vale do Canela na manhã desta segunda-feira (16). O acesso à Ladeira da Gabriela está interditado e a opção é seguir no sentido da Avenida Centenário e acessar à Rua Conde Filho.

No local, passageiros ainda conseguem descer dos ônibus no Canela e subir a ladeira a pé para chegar na Graça. Motociclistas também seguem acessando a região.

Antônio Sampaio trabalha nas imediações do Hospital Português e sofreu para cumprir o caminho ao trabalho por conta da queda da árvore. "Segunda começou bem, né? Acordei 5h, fiz tudo certinho, mas, no caminho, acontece isso. Além da subida, vou andar mais uns 300 metros para chegar no destino final. Paletada que derruba a gente", fala ele, com bom humor.