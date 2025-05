CHUVA

Árvore cai na pista e provoca lentidão no Dique do Tororó

Trânsito é impactado na manhã desta terça-feira (6)

Motoristas que trafegam em Salvador nesta terça-feira (6) precisam ter paciência. Além de diversos pontos de alagamentos que atingem a capital por conta das chuvas, uma árvore caiu e bloqueou ao menos uma pista na região do Dique do Tororó. >

O bloqueio interfere no trânsito na manhã desta terça (6), e os veículos precisam reduzir a velocidade. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e da Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (Seman) estão no local para desbloquear a via. >