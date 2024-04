BAHIA

Assassino condenado a 16 anos de prisão é preso durante Micareta de Feira

Homem cometeu crime após desentendimento relacionado ao dinheiro da venda de gados

Da Redação

Publicado em 20 de abril de 2024 às 08:08

Homem foi preso durante a festa Crédito: Haeckel Dias / Ascom-PC

Com mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça, um homem foi preso por uma equipe de policiais infiltrados do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), no circuito da Micareta de Feira de Santana 2024, quando foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP), nesta sexta-feira (19).

O homem sentenciado a 16 anos de prisão foi alcançado pelos policiais do Denarc no final do circuito da festa. Ele confessou o crime, ocorrido no bairro da Queimadinha, em 2023, cuja motivação informada pelo preso foi um desentendimento relacionado ao dinheiro da venda de gados.