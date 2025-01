JUSTIÇA

Assassino de bailarino do TCA é preso em Salvador

Ele foi condenado a 14 anos de prisão, mas estava foragido

Um homem condenado por matar o bailarino Ajax Vianna, do Balé Teatro Castro Alves, foi preso na manhã desta quarta-feira (8), em Salvador. Gefferson do Nascimento Oliveira tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado.

O crime aconteceu em 23 de dezembro de 2020. O bailarino foi achado morto no apartamento em que morava, na Avenida Magalhães Neto. Ele tinha sinais de espancamento. Companheiro de Ajax na época, Gefferson foi preso em flagrante.

Após passar por exame de corpo delito, o condenado será encaminhado ao complexo penitenciário para início do cumprimento da pena, informou a Polícia Civil.

A denúncia apontou que Gerfersson agiu conscientemente e com intenção de matar a vítima. As agressões feitas pelo acusado causaram lesões atestadas pelo laudo pericial feito no corpo de Ajax.