Assembleia Legislativa da Bahia adia entrega da Comenda 2 de Julho ao ator José de Abreu

A entrega da Comenda 2 de Julho ao ator José de Abreu , que seria nesta quinta-feira (3), foi adiada por conta de uma neblina que fechou o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para pousos e decolagens. O artista viria do Rio, onde mora, para Salvador, por conta da homenagem, uma honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

O ator comentou a situação em uma rede social. "Não consegui ir para a Bahia. Voo do Santos Dumont cancelado. Corri para o Galeão para tentar o voo das 11, cheguei às 10h", disse ele, em seguida reclamando da companhia aérea, que diz ter alterado sua passagem e impedido o embarque.

Não consegui ir para a Bahia. Vôo do Santos Dumont das 9:25h cancelado. Corri para o Galeão para tentar o vôo das 11, cheguei às 10. A @voegol simplesmente mudou minha passagem de SDU-SSA-GIG para SDU-GRU-GIG e eu não consegui embarcar. Não há mais voos. Abaixo o cartão de… pic.twitter.com/uMhLdDqmtr

A iniciativa acontece a pedido da deputada Fátima Nunes, do PT, depois de ser proposta na gestão do ex-deputado Marcelino Galo. Na justificativa, é informado que o artista é um dos maiores atores do país em atividade. Também é destacada sua trajetória ligada a causas políticas e democráticas.