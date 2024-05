PELOURINHO

Associação das Baianas de Acarajé é assaltada; prejuízo foi de R$ 10 mil

A Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos da Bahia (Abam), que funciona no bairro do Pelourinho, foi invadida e assaltada, na madrugada desta segunda-feira (6). De acordo com Edvaldo Costa, assessor técnico na área de projetos da Abam, o prejuízo foi de cerca de R$ 10 mil. Os invasores utilizaram uma bastão de ferro de mais de um metro para arrancar o portão.

Felizmente, no momento da ação não havia ninguém no prédio. Os responsáveis pela associação tomaram conhecimento do ocorrido por volta das 8h30 da manhã de hoje, quando a professora do curso de gastronomia do Senac, que funciona em parceria e na cozinha da Abam, chegava para ministrar a aula.