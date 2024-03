GUERRA DE FACÇÕES

Ataque com dois mortos no Lobato mirava área do BDM

Localidade de Santa Luzia tem domínio histórico da facção

Publicado em 15 de março de 2024 às 12:41

Ataque aconteceu no Lobato Crédito: Ana Lucia Albuquerque

O tiroteio que acabou com dois mortos e um ferido na Rua Voluntários da Pátria, no bairro do Lobato na madrugada desta sexta-feira (15), foi promovido durante um ataque que mirava integrantes da facção do Bonde do Maluco (BDM). As duas vítimas fatais foram identificadas apenas como Marcos, 20 anos, e Gabriel, 18 anos, por fontes ligadas à polícia. Não há, no entanto, confirmação se os dois eram alvos da ação, se faziam parte do grupo que promoveu a troca de tiros ou se acabaram vítimas de bala perdida.

"Foi tudo muito rápido e eu nem lembro da hora porque fui acordado. Veio uma rajada de tiros muito forte. Quando foi depois, ficamos sabendo que estavam atrás dos caras daí [BDM]. Não conhecia nenhum desses dois", conta um morador das imediações do local do crime, que fica a poucos metros da Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana. No local, a maioria dos moradores preferiram não falar ou dar detalhes do caso por medo de retaliações.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou através de nota que, quando agentes da 16° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados e se deslocaram ao local, encontraram Marcos e Gabriel sem sinais vitais. Um terceiro baleado, que não teve sua identidade revelada, foi socorrido pelos agentes ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Apesar de não haver detalhes sobre as vítimas, fontes da polícia detalham que se trata de mais um episódio de guerra entre facções. A Rua Voluntários da Pátria, onde ocorreu o tiroteio, é situada na localidade conhecida como Santa Luzia do Lobato. No local, há um domínio histórico do BDM nas ações ligadas ao tráfico de drogas, assim como em toda a Suburbana.

"Boa parte da Suburbana viveu apenas com o BDM comandando ações criminosas como tráfico de armas e drogas e homicídios. Na Santa Luzia, não é diferente. A facção é muito forte lá e tem uma característica de difícil acesso. Porém, como o Comando Vermelho [CV] faz em outros bairros, também tentam atacar para reduzir o poder do BDM", explica uma fonte da polícia que não se identifica.