SALVADOR

Em madrugada violenta, três são baleados e dois morrem no Lobato

Na madrugada desta sexta-feira (15), dois homens morreram após serem serem baleados na Rua Voluntários da Pátria, no bairro do Lobato, em Salvador.

Ainda de acordo com a PM, policiais militares da 16ª CIPM estiveram no local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remover os corpos e realizar a perícia. A Polícia Civil investiga a motivação e autoria do crime.