PERNAMBUCANO

Saiba quem era Jairo Souza, piloto que morreu no acidente aéreo em São Sebastião do Passé

Vítima fatal da tragédia vivia em Caruaru, em Pernambuco, e conhecia a região de São Sebastião do Passé

Publicado em 15 de março de 2024 às 08:00

Piloto Jairo Souza Crédito: Reprodução

O piloto Jairo Souza, de 55 anos, nasceu e viveu em Caruaru, em Pernambuco, onde morava no bairro Alto do Moura. Ele era casado há cerca de 20 anos e tinha duas filhas jovens adultas. Envolvido com a aviação desde criança, ele seguiu os passos do pai e decidiu ser piloto. Segundo seu amigo de infância, o mecânico de aeronaves Evandro Simão, Jairo já conhecia a região de São Sebastião do Passé há bastante tempo e tinha experiência em sobrevoar aquela área.

Sempre brincalhão, o piloto era conhecido por ser extrovertido. “Jairo era uma pessoa muito boa, extrovertido, brincalhão e tranquilo. Nunca tinha aperreio para voar e era muito profissional. Era uma pessoa magnífica. Nos conhecemos há quase 40 anos. [...] É muito difícil perder um amigo desse. Para a gente da aviação é doloroso. Eu mesmo não consigo fazer nada, vou tirar férias forçadas agora”, afirma Evandro.

Jairo costumava frequentar o Aeroclube de Recife e era proprietário de um avião. Além disso, tinha uma empresa de táxi aéreo e atuava no hangar do aeroporto de Caruaru, onde fazia a coordenação e comunicação de aeronaves.

De acordo com Evandro Simão, a família de Jairo foi comunicada sobre o acidente no fim da manhã e deve seguir para Santo Amaro nesta sexta-feira (15). Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Relembre o caso

O avião bimotor saiu do Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, com destino a Guanambi, interior da Bahia. Testemunhas contaram que a aeronave perdeu altitude, caiu no chão e pegou fogo. Jairo era natural de Caruaru e estava sozinho fazendo a viagem com destino a Guanambi quando o acidente aconteceu.

O avião seguia para Guanambi, mas o plano era parar em São Sebastião do Passé para abastecimento. A aeronave foi adquirida por dois empresários de Guanambi e estava sendo levada pelo piloto para ser entregue. Ele decolou em Caruaru, em Pernambuco, com destino ao Aeroporto Municipal - Isaac Moura Rocha. A causa do acidente ainda não foi confirmada.

A queda foi na Fazenda da Sereia, perto da Isogama, uma empresa de indústria química, em uma região rural, mas próxima da cidade.

Por volta das 16h de quinta-feira, o corpo de Jairo foi retirado dos destroços do avião. O Tenente Eder, da 10ª CPM/Candeias, detalhou à reportagem que, além da carbonização, havia sinais de pancada na cabeça. Ao concluir o processo de remoção, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) levou o corpo para Santo Amaro, onde será submetido à perícia.