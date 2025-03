SÃO CRISTÓVÃO

Ataque deixa mulher morta e três homens feridos; vítimas são moradores de rua

Vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE) e para o Hospital do Subúrbio

Uma mulher morreu e três homens ficaram feridos após serem atingidos por disparos de arma de fogo, na noite desse sábado, na Avenida Aliomar Baleeiro, no bairro São Cristóvão. O crime é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) e, segundo informações preliminares, as vítimas, que ainda não foram identificadas, vivem em situação de rua e foram baleadas em via pública. Os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE) e ao Hospital do Subúrbio. A unidade especializada da Polícia Civil apura as circunstâncias do crime, a autoria e a motivação. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado emitiu as guias para remoção do corpo, perícia e necrópsia. >