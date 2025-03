BORA BORA

Ataque em motel: adolescente de 17 anos é apreendida após confessar participação em duplo homicídio

Jovem revelou ter atraído as vítimas ao local onde foram executadas

Monique Lobo

Publicado em 21 de março de 2025 às 16:24

O portão de motel foi danificado na fuga dos bandidos Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida, na madrugada desta sexta-feira (21), por envolvimento na morte de dois homens no motel Bora Bora, em Narandiba, na noite de quinta (20). >

De acordo com a Polícia Civil (PC), a jovem confessou ter atraído as vítimas ao local onde foram executadas. A adolescente foi encaminhada para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). >

As duas mortes foram motivadas pela guerra entre facções a dois quilômetros do local do crime. Na ação de emboscada, traficantes do Bonde do Maluco (BDM) da localidade do Arenoso alugaram um quarto para esperar pela chegada de integrantes do Comando Vermelho (CV), que chegaram acompanhados de uma mulher.>

Segundo a PC, outra mulher, que também estava no motel no momento do crime, conseguiu fugir antes da chegada da polícia.>