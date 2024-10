SALVADOR

Ataque no bairro Dois de Julho deixou três pessoas mortas

Homens armados atiraram contra moradores de rua

Da Redação

Publicado em 12 de outubro de 2024 às 07:36

Ladeira da Preguiça Crédito: Transalvador

O ataque a tiros que aconteceu no bairro Dois de Julho, no Centro Antigo de Salvador, deixou três pessoas mortas. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (11), no trecho entre a Rua do Sodré e a Ladeira da Preguiça.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe do 18º Batalhão da PM foi chamada após quatro homens terem sido atingidos por armas de fogo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a ser acionada e prestou os primeiros socorros ao único sobrevivente, mas as demais três vítimas não resistiram e já foram encontradas mortas no local.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as vítimas foram atingidas por homens armados em um carro. Informações preliminares apontam que as vítimas seriam usuárias de drogas e moravam na rua.

Reforço no policiamento

Equipes do 18° Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Civil reforçaram o patrulhamento na noite desta sexta e ações de inteligência para localizar os criminosos.