AMANHÃ

Atenção ao prazo: IPTU de 420 mil imóveis soteropolitanos vence nesta quarta (5)

Pagamento em cota única até a data de vencimento garante um desconto de 7%

O prazo para pagamento da cota única e da primeira parcela do IPTU de 420 mil imóveis registrados na capital baiana se encerra nesta quarta-feira (5). Aqueles que ainda não receberam o boleto podem emitir a segunda via nos postos de atendimento espalhados pela cidade ou acessando o site da Sefaz. Para a emissão, basta informar a inscrição municipal e selecionar o ano correspondente. >

Os contribuintes podem quitar o imposto por meio da ferramenta Pague Fácil, disponível no site da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), em agências bancárias credenciadas, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e via internet banking. Neste ano, mais de 553 mil contribuintes foram notificados. Vale ressaltar que o pagamento em cota única até a data de vencimento garante um desconto de 7%.>

A Sefaz municipal destaca a importância do pagamento do IPTU para o desenvolvimento de Salvador. O recolhimento em dia do tributo contribui diretamente para a manutenção e melhoria dos serviços públicos essenciais na cidade.>