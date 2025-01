EXTREMO-SUL

Atendente de locadora de carros desaparece em Porto Seguro; casa tem sinais de arrombamento

Família de Larissa Oliveira da Cruz, 25 anos, registrou queixa há uma semana na Delegacia Territorial de Porto Seguro

Gilberto Barbosa

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 22:03

Larissa Oliveira da Cruz Crédito: Reprodução

A Polícia Cívil (PC) investiga o desaparecimento de uma jovem de 25 anos em Porto Seguro, extremo-sul do estado. A família da vítima, identificada como Larissa Oliveira da Cruz, registrou queixa na Delegacia Territorial de Porto Seguro (DT/Porto Seguro) há cerca de uma semana após encontrar a casa dela com sinais de arrombamento. As informações são da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região.

A jovem trabalha como atendente em uma locadora de carros. Após a família prestar queixar, a PC abriu investigação para o caso. “Após o registro da ocorrência foi instaurado o inquérito para apurar as circunstâncias do desaparecimento, onde ela poderia estar, quem teve contato com ela, além da quebra do sigilo telefônico”, disse o delegado adjunto Manoel Vieira.

Casa foi encontrada com sinais de arrombamento Crédito: Reprodução

Ainda segundo o delegado, não há como precisar o dia que Larissa desapareceu. A mãe da jovem, identificada como Suzana Trabuco, foi morta no último mês de novembro. Suzana teria envolvimento com o tráfico de drogas na região. Os suspeitos já foram identificados e estão sendo procurados pela PC.