Atendente de loja foi atacada após suspeita de flerte com ex-namorado de agressora

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento do crime. A vítima estava no trabalho, quando uma mulher de capacete rosa chega ao local. Ela tenta agredir a jovem, que desvia, e joga o capacete na direção da funcionária. Em seguida, ela invade a loja e a atendente tenta revidar as agressões com um capacete.