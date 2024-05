Suspeito de tortura e homicídio é preso na Fazenda Grande do Retiro

Um homem suspeito de envolvimento na morte de Josenilson Sousa Vitório foi preso na manhã desta sexta-feira (24), no bairro de Fazenda Grande do Retiro. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por investigadores da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

Investigações apontaram que a vítima foi torturada por quatro horas, dentro da sua residência e na presença da companheira e da filha. A motivação do crime seria um desentendimento de Josenilson com um familiar de um dos autores.

Dois participantes desse crime já foram presos, no dia 5 de abril, no bairro de Águas Claras. Todos integram um grupo com atuação no tráfico de drogas na região de Cajazeiras.