SEGURANÇA

Atores são baleados pela PM em Cosme de Farias em gravação com simulacros de armas; veja vídeo

Caso foi registrado durante uma gravação

Dois atores foram baleados durante uma ação da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, na tarde de domingo (9). Os dois estavam participando de uma filmagem na Rua São Domingos em que portavam simulacros de armas. Procurada para responder sobre o caso, a PM informou que estava no local para dar apoio a agentes do Samu que realizavam trabalho no local. >