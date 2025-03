CRIME

Execução de policial: dois suspeitos são mortos em Stella Maris e Lauro de Freitas

Homens foram localizados por equipes da polícia civil

Wendel de Novais

Publicado em 10 de março de 2025 às 07:39

Polícia civil é morto quando assistia partida de futebol em quiosque de Stella Maris Crédito: Arisson Marinho

Em menos de 24 horas após a morte do investigador Marcus Vinicius Peixoto Carrete, dois suspeitos de envolvimento no crime foram mortos em confronto com equipes da Polícia Civil da Bahia (PC). Ao todo, a polícia já localizou três pessoas que participaram do crime. Ao longo do domingo (9), um homem foi morto em Lauro de Freitas, uma mulher foi presa em flagrante e um segundo homem morreu ao trocar tiros com policiais em Stella Maris, bairro onde o crime aconteceu. >

“Um dos suspeitos, o autor dos disparos, foi localizado em Vida Nova, Lauro de Freitas. Ele reagiu à abordagem policial e trocou tiros com as equipes, sendo atingido. Foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher, que teria dirigido o carro usado na fuga do criminoso que atirou contra o investigador, foi presa em flagrante. [...] Um outro envolvido foi localizado em um condomínio no bairro de Stella Maris e acabou resistindo à prisão. Ele foi socorrido, mas acabou morrendo”, informou a PC. >

A Polícia Civil destacou que, logo após o ocorrido, equipes saíram em diligências e conseguiram encontrar o veículo usado no crime, que estava a poucos metros do local, e identificar os suspeitos através de imagens de câmeras da região. Apesar da localização dos três suspeitos, investigadores continuam em busca de um quarto suspeito do crime. Até agora as investigações revelaram que o policial civil foi morto porque teria sido confundido com um homem que seria o alvo dos criminosos. >