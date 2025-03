INVESTIGAÇÃO

Presa por morte de policial na Bahia, mulher que dirigia carro por app entrega comparsas

Investigador assistia partida de futebol quando foi baleado em quiosque de Stella Maris

Bruno Wendel

Publicado em 9 de março de 2025 às 14:30

Polícia civil é morto quando assistia partida de futebol em quiosque de Stella Maris Crédito: Arisson Marinho

A peça, considerada chave para chegar aos assassinos do policial civil Marcus Vinicius Peixoto Carrete, morto a tiros no bairro de Stella Maris no sábado (08), foi uma mulher, motorista por aplicativo. Ela foi presa logo após transportar para o local e ainda dar fuga aos comparsas no Renault Logan branco, abandonado ainda na cena do crime. >

"A princípio quis dar 'baratino' (enrolar), dizendo que pegou a corrida fora do aplicativo… mas depois ela confessou que sabia que eles eram 'pombos' (criminosos), mas que não sabia que iam matar", diz trecho de conversa entre policiais envolvidos na investigação. >

Policial civil é morto a tiros em Stella Maris Crédito: Divulgação

Após analisar imagens das câmeras no entorno da praça, da Alameda Praia de Guarapari, policiais civis localizaram o carro usado no crime, ainda em Stella Maris. Abordada, a mulher entrou em contradição. Disse que a corrida para o local foi acionada através do aplicativo, o que posteriormente foi constatado que um dos comparsas ligou para ela, pedindo a corrida e ainda mostrando que já a conhecia. >

Com base nas informações, a polícia chegou até o autor do disparo em Vida Nova, em Lauro de Freitas. Ele reagiu e acabou morto. Informação ainda não confirmada dá conta de que o outro envolvido no episódio, identificado como Stevão, também morreu confronto com os agentes. Ele seria a pessoa que estava monitorando os passos do investigador, confundido por um traficante. Flamenguista, Marcus Vinicius assistiu num quiosque à partida Flamengo e Vasco. >

A Polícia Civil emitiu uma nota informando que "até agora as investigações revelaram que o policial civil foi morto porque teria sido confundido com um homem que seria o alvo dos criminosos. Integrando nossa instituição desde abril de 2024 e natural do Rio de Janeiro, Carrete exerceu sua função com bravura, dedicação e compromisso com a segurança pública. Neste momento de dor, a Polícia Civil da Bahia se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força para enfrentar essa irreparável perda", diz o documento. >