PROJETO 'GABARITEI'

Aulão do Enem para estudantes da rede estadual tem novo local e data; confira mudanças

Com as provas do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 2024 se aproximando, a preparação dos estudantes é fundamental para alcançar bons resultados e garantir uma vaga no ensino superior. Para apoiar os vestibulandos neste momento crucial, a Novabrasil Salvador, em parceria com a Carambola Produções e a Coordenação Pedagógica da A Vida Vale Produções, apresentam o projeto Gabaritei – Aulão ENEM 2024, que será totalmente gratuito. Com o apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura, o evento proporcionará uma revisão completa dos conteúdos mais abordados no exame.